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Mulheres sofrem mais com situação financeira do que homens, aponta pesquisa

Quatro em cada dez brasileiros dizem ter humor ruim ou péssimo em relação às finanças

Conexão Record News|Do R7

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Uma pesquisa realizada pelo Datafolha revelou que as mulheres no Brasil sentem mais o impacto negativo das finanças pessoais em comparação aos homens. O estudo indica que 44% das mulheres relatam ter um humor ruim ou péssimo em relação às suas condições financeiras, enquanto entre os homens esse percentual é de 36%.

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