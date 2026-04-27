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Dólar abre segunda-feira (27) em queda e Ibovespa avança

Moeda norte-americana recuou 0,58% e estava cotada a R$ 4,96 pela manhã

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O dólar iniciou a semana em queda, cotado a R$ 4,96 na manhã de segunda-feira (27).

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