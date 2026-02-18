Representantes da Rússia, Ucrânia e EUA se reúnem em Genebra para negociações de paz

Representantes da Rússia, Ucrânia e Estados Unidos concluíram a segunda rodada de negociações em Genebra nesta quarta-feira (18). O encontro foi descrito como "difícil" pelo negociador-chefe russo.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!