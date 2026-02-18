Logo R7.com
Representantes da Rússia, Ucrânia e EUA se reúnem em Genebra para negociações de paz

Autoridades classificaram conversas como 'difíceis'; Kiev acusa Moscou de atrasar acordo

Conexão Record News|Do R7

Representantes da Rússia, Ucrânia e Estados Unidos concluíram a segunda rodada de negociações em Genebra nesta quarta-feira (18). O encontro foi descrito como "difícil" pelo negociador-chefe russo.

