Representantes do EUA e Irã se reúnem para discutir acordo nuclear

Conversa envolve alívio de sanções econômicas e busca por estabilidade no Oriente Médio

Conexão Record News|Do R7

Representantes dos Estados Unidos e do Irã se encontram em Genebra para negociar um novo acordo nuclear.

