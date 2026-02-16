Rússia abate 345 drones ucranianos em 24 horas

O Ministério da Defesa da Rússia informou que abateu 345 drones ucranianos nas últimas 24 horas e assumiu o controle dos assentamentos de Pokrovka e Minkivka.



