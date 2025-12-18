Senado aprova na madrugada redução de benefícios fiscais e tributos sobre bets e fintechs
Projeto livra governo de cortar R$ 20 bilhões no Orçamento de 2026; texto segue para sanção presidencial
O Senado aprovou um projeto de lei que reduz em 10% parte dos benefícios fiscais concedidos a empresas e estabelece novos tributos sobre bets (casas de apostas esportivas), fintechs e juros sobre capital próprio. A proposta segue para sanção do presidente Lula.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
Representantes dos EUA vão se reunir com Ucrânia e Rússia
Enviados dos dois países participarão de encontros em Washington e na Flórida no final de semana
Vladimir Putin ameaça tomar mais territórios pela força
Presidente russo afirmou que Kiev e aliados europeus devem dialogar sobre proposta dos EUA
Líderes da União Europeia vão decidir sobre ativos russos
Presidente da comissão europeia disse que não vai deixar cúpula sem acordo fechado
Lula comenta sobre boa relação do Brasil com os EUA
Presidente reafirmou a força do diálogo em situações complexas
Senado aprova redução de pena para condenados pelos atos de 8 de janeiro
Projeto segue para sanção da presidência da república; se vetado, volta para o congresso
Donald Trump faz balanço do primeiro ano de governo
Presidente falou das tarifas, imigração ilegal, operação contra o tráfico e fim de conflitos
EUA vão barrar passagem de quem não tiver permissão
Governo de Nicolás Maduro chama circo norte-americano de "ato claro de agressão"
STF garante benefício para mulheres vítimas de violência
Vítima terá manutenção do vínculo empregatício por seis meses
'Plano Clima' é aprovado e orienta políticas até 2035
Iniciativas de mitigação e adaptação climática devem ser adotadas pelos setores públicos e privado
Autoridades trabalham para conter estragos em Ilhabela (SP)
Duas pessoas morreram após chuva intensa; 154 milímetros foram registrados em 24 horas
Parlamento europeu aprova medidas mais rígidas de proteção
Regras aumentam pressao sobre países exportadores em meio às negociações com Mercosul
José Antonio Kast acusa Maduro de ser narcoditador
Político afirmou que apoia qualquer ação para pôr fim à ditadura na Venezuela
Rússia faz exigências irrazoáveis em negociações por paz, diz premiê da Itália
Segundo Giorgia Meloni, Moscou exige controle de áreas que não conseguiu tomar pela força
Brasil inaugura primeiro Centro de Clima e Saúde
Unidade é em Rondônia e deve fortalecer respostas do SUS aos impactos climáticos