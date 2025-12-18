Senado aprova na madrugada redução de benefícios fiscais e tributos sobre bets e fintechs

O Senado aprovou um projeto de lei que reduz em 10% parte dos benefícios fiscais concedidos a empresas e estabelece novos tributos sobre bets (casas de apostas esportivas), fintechs e juros sobre capital próprio. A proposta segue para sanção do presidente Lula.



