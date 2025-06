Tchau, frio? Temperatura deve voltar a subir em São Paulo nesta quinta-feira (26)

As temperaturas em São Paulo e toda a região Sudeste voltam a se elevar nesta quinta-feira (26), diz o meteorologista Vitor Takao em entrevista ao Conexão Record News . Na manhã quarta (25), São Paulo registrou as temperaturas mais baixas do ano , registrando pontos de geada no interior.



Takao diz que, no entanto, a situação dos termômetros deve ser diferente na região Sul . “Em contrapartida, a região Sul ainda continua com temperaturas mais baixas ao longo dos próximos dias”, diz.



O meteorologista aponta que o Rio de Janeiro também teve uma queda nas temperaturas, mas pode-se esperar um fim de semana com alta nos termômetros. “A partir dos próximos dias, por conta do afastamento dessa massa de ar polar em direção ao oceano, as temperaturas voltam a subir no Rio de Janeiro”, completa.