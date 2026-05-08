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Comunidade do Rio ganha cores com pinturas feitas por moradores

Ruas da Rocinha são transformadas para a Copa

News das 10|Do R7

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Às vésperas da Copa do Mundo, a comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, revive uma antiga tradição ao transformar suas ruas em um espetáculo visual.

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