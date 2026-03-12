Logo R7.com
Testemunhas relatam ter ouvido disparos em sinagoga nos Estados Unidos

FBI investiga possível tiroteio; suspeito teria jogado veículo contra prédio

Conexão Record News|Do R7

O FBI investiga um possível tiroteio em uma sinagoga em Michigan, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (12). Testemunhas relataram ter ouvido disparos.

