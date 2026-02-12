Logo R7.com
Trump afirma que busca acordo diplomático com Irã

Presidente norte-americano recebeu primeiro-ministro israelense na Casa Branca

Conexão Record News|Do R7

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, encontrou-se com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para discutir um possível acordo diplomático com o Irã.

