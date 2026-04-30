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Trump dá sinais de que bloqueio de Ormuz vai durar vários meses

Presidente teria discutido medida com empresários, com o objetivo de prolongar pressão econômica

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A tensão entre o Irã e os Estados Unidos está elevando os preços do petróleo, com os americanos mantendo um bloqueio naval ao Irã.

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