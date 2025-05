Universidades precisam de uma reforma ou irão se tornar irrelevantes, diz pesquisador

Uma pesquisa feita pelo Instituto Locomotiva em conjunto com o Centro de Integração Empresa-Escola mostrou que 59% dos estudantes escolhem uma graduação que ofereça melhores oportunidades no mercado de trabalho .



Economia, engenharia de produção e ciência da computação são as carreiras com as maiores remunerações do Brasil. “As pessoas são pragmáticas, elas gastam dinheiro, elas investem naquilo que vai garantir alguma coisa melhor no futuro”, afirma Rafael Parente, pesquisador do núcleo de excelência em tecnologias sociais da Universidade Federal de Alagoas, em conversa com o Conexão Record News desta quinta-feira (29).



Segundo Parente, o problema é que o país tem uma baixa qualidade de educação , desde o ensino básico até o superior, não conseguindo capacitar pessoas para cargos de liderança, pois os alunos chegam nas faculdades com uma defasagem grande de leitura, lógica e interpretação, tornando muito mais difícil para aprender conceitos ou para gerir empresas e pessoas.



“ Networking é uma das coisas mais importantes no mundo hoje”, comenta o pesquisador, que afirma que as conexões fazem a diferença em qualquer lugar do mundo e é um dos pontos mais importantes na formação na graduação, com o desenvolvimento do repertório culturas, que engloba a sua visão sobre o mundo e seus conhecimentos.