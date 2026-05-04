Começam as inscrições para o Encceja 2026

O Conexão Record News desta segunda-feira (4) entrevistou a especialista em educação Claudia Costin para saber da importância e maneiras de estudar para o Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos).



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