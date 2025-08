Veja por que as exportações de carne brasileira para a Argentina dispararam em 2025

A Argentina aumentou a importação de carne no primeiro semestre de 2025 e o Brasil foi um dos principais beneficiados com o crescimento. No período, cerca de 6.200 toneladas de carne brasileira foram exportadas para o país vizinho — no ano anterior, a marca foi de 144 toneladas no mesmo período. A marca de 2025 é um recorde desde que começaram os registros, em 1997.



Diante das mudanças enfrentadas pela economia argentina , o país aumentou as exportações, o que diminuiu a oferta para os argentinos e causou o crescimento do preço. Para atender o mercado interno, então, o país passou a importar mais, especialmente dos produtores brasileiros.