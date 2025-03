‘A pessoa que mais sabe de futebol feminino no Brasil’, afirma Ronaldo Fenômeno sobre Kin Saito

Ronaldo Fenômeno, ex-camisa 9 da seleção brasileira, elogiou o trabalho de Kin Saito, que assumiu a diretoria executiva da Federação Paulista de Futebol em 2025, durante uma entrevista a um podcast. “Kin Saito é a pessoa que mais sabe de futebol feminino no Brasil ”, afirmou o ex-jogador ao relembrar do tempo em que a dirigente comandou o futebol feminino do Cruzeiro.



