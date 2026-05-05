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Carine Bosetti fala sobre estreia do Mirassol no futebol feminino

Equipe do interior paulista busca começo forte na modalidade

Elas com a Bola|Do R7

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O time de futebol feminino do Mirasol fará sua estreia oficial nesta quarta-feira (6) contra o Palmeiras pelo Paulistão F.

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