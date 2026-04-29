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Brasil vence Uruguai no Campeonato Sul-Americano sub-17

Gols da amarelinha foram marcados por Helena, Nicolly, Mari Gigante e Gigi

Elas com a Bola|Do R7

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A seleção brasileira feminina sub-17 venceu o Uruguai por 5 a 3 em partida pelo Campeonato Sul-Americano.

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