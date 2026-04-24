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Projeto de lei da Copa 2027 deve ir a plenário na próxima semana

Texto inclui prêmio de R$ 500 mil para ex-atletas e outras medidas

Elas com a Bola|Do R7

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A Câmara dos Deputados deve votar na próxima semana a Lei Geral da Copa 2027.

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