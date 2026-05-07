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Primeiro time canadense da WNBA se prepara para temporada

Tenista Serena Williams é coproprietária da equipe estreante, o 'Toronto Tempo'

Elas com a Bola|Do R7

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A temporada da WNBA começa neste fim de semana com uma novidade histórica: a inclusão do primeiro time canadense na liga.

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