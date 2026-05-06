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Conheça Sarah Coelho, meio-campista da seleção brasileira sub-17

Brasil enfrenta o Chile na semifinal da competição e busca título

Elas com a Bola|Do R7

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A seleção brasileira feminina sub-17 se prepara para enfrentar o Chile nas semifinais do Sul-Americano.

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