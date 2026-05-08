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Atacante brasileira faz história com conquista na Women's Super League

Manchester City ganha título da competição após tropeço do rival Arsenal

Elas com a Bola|Do R7

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A atacante Kerolin é a primeira brasileira a conquistar o título da Women's Super League.

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