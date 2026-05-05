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Brasil encerra fase de grupos com 100% de aproveitamento

Seleção vence Equador de goleada e enfrenta Chile na semifinal da competição

Elas com a Bola|Do R7

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A seleção brasileira feminina de futebol sub-17 garantiu sua vaga na semifinal do Campeonato Sul-Americano ao vencer o Equador por 4 a 0.

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