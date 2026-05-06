Confira os primeiros jogos do estadual mais disputado do país

O Paulistão F está prestes a começar, prometendo partidas emocionantes na estreia. O torneio abre com Taubaté enfrentando o Bragantino nesta quarta-feira (6).



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