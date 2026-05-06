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Confira os primeiros jogos do estadual mais disputado do país

Paulistão F começa com Taubaté X Bragantino; RECORD NEWS transmite Ferroviária X Santos nesta quarta (6)

Elas com a Bola|Do R7

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O Paulistão F está prestes a começar, prometendo partidas emocionantes na estreia. O torneio abre com Taubaté enfrentando o Bragantino nesta quarta-feira (6).

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