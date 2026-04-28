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Conheça a zagueira Elo, da seleção brasileira de base

Brasil venceu primeira partida contra Venezuela por 2 a 0

Elas com a Bola|Do R7

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A zagueira Elo, da seleção brasileira sub-17, contou sobre sua trajetória no futebol desde os primeiros passos.

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