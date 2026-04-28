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Marcelo Frigerio é o novo treinador do Santos

Comandante de 55 anos tem vasta experiência no futebol feminino brasileiro e internacional

Elas com a Bola|Do R7

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Marcelo Frigerio foi anunciado como o novo treinador da equipe feminina do Santos.

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