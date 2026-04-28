Marcelo Frigerio é o novo treinador do Santos
Comandante de 55 anos tem vasta experiência no futebol feminino brasileiro e internacional
Marcelo Frigerio foi anunciado como o novo treinador da equipe feminina do Santos.
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