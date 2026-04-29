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Brighton divulga imagens do novo estádio para o time feminino

Proposta de clube inglês prevê capacidade para 10 mil pessoas e inauguração para temporada 2030/2031

Elas com a Bola|Do R7

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O Brighton anunciou a construção do primeiro estádio dedicado exclusivamente ao futebol feminino no Reino Unido e na Europa.

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