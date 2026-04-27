Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Meia-atacante se torna a maior campeã da história do Barcelona

Alexia Putellas alcança 36 conquistas, superando Lionel Messi no clube catalão

Elas com a Bola|Do R7

  • Google News

A meia-atacante do Barcelona, Alexia Putellas, ultrapassou Lionel Messi em títulos com a camisa do clube catalão.


O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Barcelona (time)
  • Lionel Messi
  • elas-com-a-bola
  • futebol-feminino

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.