Amandinha relembra trajetória até chegar à Copa do Mundo

Ala-esquerda destaca o legado do primeiro torneio para a categoria

Elas com a Bola|Do R7

Depois do título da primeira Copa do Mundo organizada pela Fifa, a seleção de futsal feminina comemora o legado que a competição deixa para as próximas gerações.

