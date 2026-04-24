Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Veja os jogos da oitava rodada do Brasileirão Feminino

Brabas têm ótimo retrospecto e apenas uma derrota na história do confronto

Elas com a Bola|Do R7

  • Google News

A oitava rodada do Brasileirão Feminino começa nesta sexta-feira (24) com o confronto entre Corinthians e Ferroviária, às 21h. Historicamente, as Brabas levam vantagem sobre o time de Araraquara, mas as Guerreiras Grenás buscam quebrar esse tabu.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Brasileirão
  • Corinthians
  • Ferroviária
  • elas-com-a-bola

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.