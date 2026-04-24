Veja os jogos da oitava rodada do Brasileirão Feminino

A oitava rodada do Brasileirão Feminino começa nesta sexta-feira (24) com o confronto entre Corinthians e Ferroviária, às 21h. Historicamente, as Brabas levam vantagem sobre o time de Araraquara, mas as Guerreiras Grenás buscam quebrar esse tabu.



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