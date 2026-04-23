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Massa Bruta conta com entrosamento de gerações no gol

Equipe promoveu encontro de arqueiras fora das sessões de treinamento

Elas com a Bola|Do R7

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As goleiras do Bragantino compartilharam experiências pessoais em uma conversa sobre o início no futebol.

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