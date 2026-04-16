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Confira as seleções já classificadas para a Copa do Mundo Feminina 2027

Nova Zelândia garantiu vaga direta em casa após vencer a Papua-Nova Guiné por 1 a 0

Elas com a Bola|Do R7

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A seleção feminina da Nova Zelândia está classificada para a Copa do Mundo de 2027.

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