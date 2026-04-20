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Confira a tabela de jogos da 7ª rodada do Brasileirão Feminino

Corinthians, Palmeiras e São Paulo dividem liderança; Tricolor e Timão jogam nesta segunda-feira (20)

Elas com a Bola|Do R7

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O Campeonato Brasileiro volta à ação nesta segunda-feira (20), após a pausa da data FIFA, com a sétima rodada.

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