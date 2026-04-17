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Juventude feminino comemora nova coordenação do time

Adilson Bertotti assume função de Renata Armiliato, contratada pelo Internacional

Elas com a Bola|Do R7

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O Juventude anunciou a contratação de Adilson Bertotti como novo coordenador do futebol feminino do time.

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