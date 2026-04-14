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Diogo Pécora destaca honra de ser chefe de delegação da seleção feminina

Presidente da federação mato-grossense também exaltou o projeto 'Joga, Mina!'

Elas com a Bola|Do R7

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Diogo Pécora, chefe da delegação da seleção brasileira feminina, celebra honra em ocupar posição.

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