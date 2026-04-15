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Medida vetou durante quatro décadas a prática de futebol por mulheres

Medida durou de 1941 a 1979 e regulamentação ocorreu somente em 1983

Elas com a Bola|Do R7

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O decreto-lei nº 3.199, assinado pelo então presidente brasileiro Getúlio Vargas em 14 de abril de 1941, restringia a prática de futebol por mulheres.

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