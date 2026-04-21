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Laura Valverde analisa confronto contra o Mixto

Bragantinas precisam de recuperação após derrotas para Corinthians e Bahia

Elas com a Bola|Do R7

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O time do Bragantino se prepara para enfrentar o Mixto nesta terça-feira (21) após sofrer duas derrotas consecutivas. A meia Laura Valverde comentou sobre a importância desse confronto.

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