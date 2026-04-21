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Ex-atleta brasileira é nomeada para cargo na Fifa

Ex-jogadora será diretora-executiva de legado e relações institucionais da Copa do Mundo de 2027

Elas com a Bola|Do R7

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Aline Pellegrino foi nomeada diretora-executiva delegada para a Copa do Mundo Feminina de 2027.

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