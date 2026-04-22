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Premiação reconhece atletas que foram destaque na última temporada esportiva mundial

Evento ocorreu em Madrid, na Espanha, na última segunda-feira(20)

Elas com a Bola|Do R7

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O Prêmio Laureus premiou os destaques do esporte mundial em uma cerimônia realizada em Madrid, na Espanha.

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