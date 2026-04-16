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Atacante da seleção sub-20 comenta retorno à amarelinha

Giovana Canali relembra início no futebol antes de jogar nos Estados Unidos

Elas com a Bola|Do R7

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A atleta Giovana Canali foi convocada pela técnica Camilla Orlando para integrar a seleção brasileira Sub-20 em amistosos contra os Estados Unidos.

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