Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Estadual mais disputado do Brasil começa no dia 6 de maio

RECORD NEWS transmite Ferroviária x Santos na estreia do campeonato

Elas com a Bola|Do R7

  • Google News

A FPF (Federação Paulista de Futebol) divulgou os jogos da primeira rodada do Paulistão Feminino 2026.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Futebol
  • Paulistão
  • Paulistão Feminino
  • futebol-feminino

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.