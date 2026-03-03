Logo R7.com
Bahia começa obras do novo CT

Futebol feminino vai ter espaço dentro da estrutura de R$ 300 milhões

Elas com a Bola|Do R7

O time do Bahia iniciou as obras do novo Centro de Treinamento do clube, com espaço para o futebol feminino.

