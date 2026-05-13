Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Prefeitura de Belo Horizonte recebe comitiva da Fifa

Membros dos governos estadual e federal estiveram presentes na reunião

Elas com a Bola|Do R7

  • Google News

Belo Horizonte foi palco da primeira reunião intersetorial para a Copa do Mundo Feminina de 2027.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • copa-do-mundo
  • selecao-brasileira-de-futebol-feminino
  • belo-horizonte
  • futebol-feminino

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.