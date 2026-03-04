Brasil enfrenta Venezuela nesta quarta-feira (4)

A seleção brasileira feminina de futebol chegou ao México após vencer a Costa Rica por 5 a 2. A equipe enfrentará a Venezuela nesta quarta-feira (4), às 18h30, em Toluca.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!