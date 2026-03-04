Logo R7.com
Brasil enfrenta Venezuela nesta quarta-feira (4)

Seleção venceu Costa Rica na partida de estreia em 2026

Elas com a Bola|Do R7

A seleção brasileira feminina de futebol chegou ao México após vencer a Costa Rica por 5 a 2. A equipe enfrentará a Venezuela nesta quarta-feira (4), às 18h30, em Toluca.

