Brasileirão Feminino: cinco equipes brigam por última vaga para se classificar para próxima fase

Bragantino, América-MG e Grêmio chegam para a 14ª rodada da primeira fase do Brasileirão Feminino empatados com 16 pontos. As equipes disputam a última vaga no G8 para avançar na competição.



O Tricolor Gaúcho abre a rodada neste sábado (14), contra o Real Brasília. O Grêmio venceu apenas duas das últimas cinco partidas e, com a campanha irregular, a técnica Thaissan Passos foi demitida no início do mês. Cyro Leães assumiu o comando da equipe.



O Bragantino também vive um momento delicado e não vence há três jogos. Foram dois empates e uma goleada sofrida para o São Paulo em casa. A equipe busca recuperação fora de casa, contra a Ferroviária, também neste sábado.



Fluminense e Internacional correm por fora na disputa, com 15 e 14 pontos, respectivamente. O time carioca perdeu para o Palmeiras na sexta (13), por 4 a 2. Já o Internacional encara o Corinthians neste domingo (15),em um duelo decisivo na reta final da fase classificatória.