Brasileirão Feminino: veja a tabela de classificação após a 1ª rodada da competição

A primeira rodada do Brasileirão Feminino trouxe vitórias importantes para várias equipes. O destaque ficou para o Palmeiras, que assumiu a liderança do campeonato ao vencer o América-MG por 4 a 0.



