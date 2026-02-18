Logo R7.com
Brasileirão Feminino: veja a tabela de classificação após a 1ª rodada da competição

Palmeiras goleou o América-MG por 4 a 0 e é o líder da competição

Elas com a Bola|Do R7

A primeira rodada do Brasileirão Feminino trouxe vitórias importantes para várias equipes. O destaque ficou para o Palmeiras, que assumiu a liderança do campeonato ao vencer o América-MG por 4 a 0.

