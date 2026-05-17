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Messi aposta no futebol feminino e cria equipe na Espanha

Craque comprou Cornellà e tem plano ambicioso para crescimento geral do clube

Elas com a Bola|Do R7

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Messi começou a investir em uma equipe de futebol feminino.

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