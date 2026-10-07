Carlinha descreve momento com título e convocação

A goleira Carlinha foi destaque na final do Campeonato Brasileiro Feminino, no Morumbi, ajudando o São Paulo a vencer diante de mais de 49 mil torcedores.



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