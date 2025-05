Chelsea domina final da FA Cup e conquista a tríplice coroa no futebol feminino

Na final da FA Cup, realizada em Wembley diante de mais de 74 mil torcedores, o Chelsea goleou o Manchester United por 3 a 0 e sagrou-se campeão. A atacante Sandy Baltimore foi o grande destaque da partida, marcando dois gols e dando assistência para Catarina Macario completar o placar.



Com esse triunfo, o Chelsea garantiu a tríplice coroa nesta temporada, após já ter conquistado a Women's Super League e a Copa da Liga Inglesa. Vale lembrar que a equipe também chegou às semifinais da Liga dos Campeões , sendo eliminada pelo Barcelona .



Essa é a sexta vez que o Chelsea levanta a taça da Copa da Inglaterra, consolidando seu domínio no futebol feminino inglês. A equipe já está garantida na próxima edição da Liga dos Campeões e só volta a campo na próxima temporada.



