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Clube mineiro anuncia a contratação de talento do futebol feminino

Gi Santos estava no Internacional desde janeiro de 2025

Elas com a Bola|Do R7

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O América Mineiro anunciou a contratação da zagueira Gi Santos. A atleta de 29 anos chega ao clube mineiro após passagem pelo Internacional.

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