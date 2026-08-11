Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Goleira Karol Alves retorna ao Bragantino

Arqueira assinou contrato com o Massa Bruta até dezembro de 2027

Elas com a Bola|Do R7

  • Google News

A goleira Karol Alves está de volta para o Red Bull Bragantino, com contrato assinado até dezembro de 2027.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • red-bull-bragantino
  • elas-com-a-bola
  • futebol-feminino
  • futebol

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.